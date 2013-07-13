Харьковские инвалиды требуют вылечить Тимошенко, хочет она этого или нет

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление перед ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове распространили представители местных ячеек общественных организаций инвалидов.

“Мы считаем, что если Тимошенко необходима операция, то хирургическое вмешательство должно быть проведено. Но только на территории Украины. Если экс-премьер доверяет исключительно немецким врачам - им никто не запрещает приехать в Украину и прооперировать Тимошенко здесь. Для этого в нашей стране есть все необходимые условия и оборудование”, - говорится в заявлении.

По мнению представителей общественных организаций инвалидов, если бы Тимошенко действительно хотела выздороветь, а не использовала свою болезнь как инструмент шантажа”, она бы уже давно была бы здоровой.

“На наш взгляд, осужденная Тимошенко либо не выполняет рекомендаций врачей, либо она не больна. В таком случае она использует свою болезнь как инструмент шантажа или обмана. А может в этом и есть ее главная цель - не выздоравливать как можно быстрее, а максимально затянуть свое пребывание в больнице? А при удачном стечении обстоятельств - вырваться на лечение за границу и убежать из своей страны? Мы твердо убеждены в том, что если Тимошенко прислушивается к рекомендациям отечественных врачей, то в кратчайшие сроки добьется позитивных результатов”, - отмечается в заявлении.

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Представители общественных организаций выразили убеждение, что Тимошенко “должна активно лечиться и направить свои усилия на выздоровление”.

“Убедительно просим вас обеспечить возможность проведения операции Тимошенко в Украине. Пусть даже с привлечением зарубежных врачей, чтобы в дальнейшем Пенитенциарная служба Украины могла выполнить решение суда”, - отмечается в заявлении.

Председатель Харьковской городской общественной организации инвалидов “Креавита” Елена Шингарева подчеркнула, что ситуация с Тимошенко вредит внешнеполитическому имиджу Украины, “поэтому мы вынуждены обратиться к высокопоставленным деятелям Украины, попросить, чтобы эта ситуация разрядилась, и чтобы были приняты меры для того, чтобы Юлия Владимировна действительно выздоровела, независимо от того, хочет она этого или нет.

Шингарева отметила, что это заявление направлено Президенту Украины Виктору Януковичу, омбудсмену Валерии Лутковской, министру здравоохранения Раисе Богатыревой, министру юстиции Елене Лукаш, руководителю ГПтСУ Александру Лисицкову.

По ее словам, заявление подписали руководители 8 общественных организаций инвалидов Харькова.