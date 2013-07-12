Власенко объясняет, почему Тимошенко боится доверять здоровье врачам из Украины

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая с мая 2012 года находится на лечении в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, считает, что проведение ей операции с участием украинских врачей невозможно, поскольку они зависимы от власти.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Немецкие врачи говорят о том, что необходима операция. Юлия Владимировна говорит о том, что операцию, к сожалению, поскольку это все-таки касается позвоночника, проводить с участием украинских врачей невозможно, исходя из ангажированности или, скорее, даже зависимости украинских врачей. Конечно же, для действующей власти вообще идеальный вариант, что во время операции врач не так повернет скальпель, и Тимошенко останется инвалидом на всю жизнь», - сказал Власенко.

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Отвечая на вопрос, согласится ли Тимошенко на проведение операции в Украине, но немецкими специалистами, Власенко сказал: «Я не обсуждал это с ней. Нужно спросить у немецких врачей, готовы ли они проводить какие-либо операции на украинском оборудовании. Это тоже маразм. Клиника «Шарите» должна переехать в больницу железной дороги. Это так же, как Качановская колония пыталась создать стационар больницы у себя в тюремной камере».

По словам Власенко, защита Тимошенко сейчас контактирует с немецкими врачами, «чтобы понять, как это делать, что делать, в каком режиме это делать и тому подобное».

Как сообщал УНИАН, 1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

Она отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже с помощью ходунков.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.