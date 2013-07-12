Кандидат в послы США обещает приложить все усилия для освобождения Тимошенко

Кандидат на должность посла США в Украине Джефри Пайетт заявляет, что в случае своего назначения на эту должность будет прилагать дипломатические усилия, направленные на освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из заключения.

Об этом сообщается на сайте Tymoshenko.UA.

"Если меня утвердят (на должности посла), я буду призывать правительство Украины действовать немедленно, чтобы воспользоваться историческим шансом – осуществить надежду о европейской интеграции и выполнить требования ЕС для подписания Соглашения об ассоциации. Украина получит огромные преимущества от подписания Соглашения об ассоциации, особенно договора о свободной торговле. Есть определенные условия для их подписания, в частности, прекращение выборочного политического преследования и лично Юлии Тимошенко", - цитирует Пайетта "Час-TIME".

Пайетт подчеркнул, что его приоритетом в течение первых недель пребывания в Украине станет мобилизация дипломатических усилий, начатых его предшественником Джоном Теффтом, "чтобы побуждать Президента Януковича войти в двери, которые перед ним раскрыл Европейский Союз".

Как сообщалось, Сенат США утвердил кандидатуру Джефри Пайетта на должность посла США в Украине.