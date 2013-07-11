Юлию Тимошенко наградят медалью

Сегодня в Барселоне (Испания) состоится церемония награждения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко медалью Мануэля Карраско Формигуэра за вклад в защиту демократии, свободы и борьбу за восстановление верховенства права в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Тимошенко.

В церемонии, которую проводит политическая партия Испании Унио Демократика де Каталуния, примут участие дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря.

Медалью Мануэля Карраско Формигуэра, которая является высшим знаком отличия партии Унио Демократика де Каталуния за защиту демократических ценностей, были награждены бывший Президент Чехии Вацлав Гавел (2007 год), президент Европейского парламента Ганс-Герт Петтеринг (2008) и другие.

Как известно, в основе партии Унио Демократика де Каталуния, которая была образована в 1931 году, лежит идеология гуманизма и христианской демократии. Выдающийся член партии, борец за свободу и демократию Мануэль Карраско Формигуэра был казнен по приказу диктатора Франко в результате сфабрикованного процесса. Этот год проходит под знаком Мануэля Карраско Формигуэра, поскольку партия отмечает 75-ю годовщину со дня его гибели.