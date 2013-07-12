Украина потеряла 70 миллионов евро помощи ЕС, но надеется получить еще 150
Кабмин согласился инициировать реформу управления госфинансами, что должно разблокировать около 100 млн евро помощи ЕС, выделенных Украине ранее.
Обещанная реформа также может помочь завершить переговоры о новых программах объемом более 150 млн евро, пишет КоммерсантЪ-Украина.
В то же время Брюссель сообщил Киеву, что полностью отзывает 70 млн евро, выделенных ранее на поддержку реформы в сфере госуправления.
"Украина безвозвратно потеряла 70 млн евро, выделенных Евросоюзом ранее, поскольку прошел срок освоения этих средств. Это не способствует переговорам о выделении новых фондов для Восточного партнерства",— сообщил источник издания в Брюсселе.
В Еврокомиссии также официально подтвердили, что Украина потеряла право распоряжаться 70 млн евро безвозмездной помощи, предназначающейся на громко объявленную Януковичем реформу госслужбы.
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Решение о выделении средств Брюссель принял еще на этапе разработки закона о госслужбе, но после публикации законопроекта возникли проблемы. Тогда в представительстве ЕС заявили, что итоговая версия закона не дает достаточной базы для создания независимой, профессиональной, деполитизированной госслужбы.
Есть проблемы с выделением всей секторальной бюджетной поддержки, которую Брюссель остановил в 2011 году, потом снова возобновил на недолгое время и окончательно заморозил в начале 2012 года. Причиной остановки финансирования называют необходимость провести реформу управления публичными финансами.
Сейчас Киев пообещал инициировать данную реформу и в Кабмине уже разработаны проект стратегии развития системы управления госфинансами и план ее реализации до 2017 года, которые уже даже успели получить свои замечания от Еврокомисси. Если документ будет принят, то ЕС может возобновить финансирование программы. Речь идет о сумме в 100 млн евро по пяти замороженным программам — в сферах энергоэффективности, устранения барьеров в торговле, транспорта, управления границами и экологии.