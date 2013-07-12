Украина потеряла 70 миллионов евро помощи ЕС, но надеется получить еще 150

Обещанная реформа также может помочь завершить переговоры о новых программах объемом более 150 млн евро, пишет КоммерсантЪ-Украина.

В то же время Брюссель сообщил Киеву, что полностью отзывает 70 млн евро, выделенных ранее на поддержку реформы в сфере госуправления.

"Украина безвозвратно потеряла 70 млн евро, выделенных Евросоюзом ранее, поскольку прошел срок освоения этих средств. Это не способствует переговорам о выделении новых фондов для Восточного партнерства",— сообщил источник издания в Брюсселе.

В Еврокомиссии также официально подтвердили, что Украина потеряла право распоряжаться 70 млн евро безвозмездной помощи, предназначающейся на громко объявленную Януковичем реформу госслужбы.

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Решение о выделении средств Брюссель принял еще на этапе разработки закона о госслужбе, но после публикации законопроекта возникли проблемы. Тогда в представительстве ЕС заявили, что итоговая версия закона не дает достаточной базы для создания независимой, профессиональной, деполитизированной госслужбы.

Есть проблемы с выделением всей секторальной бюджетной поддержки, которую Брюссель остановил в 2011 году, потом снова возобновил на недолгое время и окончательно заморозил в начале 2012 года. Причиной остановки финансирования называют необходимость провести реформу управления публичными финансами.

Сейчас Киев пообещал инициировать данную реформу и в Кабмине уже разработаны проект стратегии развития системы управления госфинансами и план ее реализации до 2017 года, которые уже даже успели получить свои замечания от Еврокомисси. Если документ будет принят, то ЕС может возобновить финансирование программы. Речь идет о сумме в 100 млн евро по пяти замороженным программам — в сферах энергоэффективности, устранения барьеров в торговле, транспорта, управления границами и экологии.