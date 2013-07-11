Азаров рассказал, что делать министрам, пока депутаты отдыхают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

"Пленарные заседания Верховной Рады по регламенту возобновятся в сентябре. За время парламентских каникул Кабинет Министров должен подготовить к рассмотрению в парламенте ряд законодательных актов, направленных на структурные преобразования в экономике и социальной сфере, на европейскую интеграцию Украины", - сказал Азаров.

Он отметил, что приоритетной задачей правительства остается принятие законопроектов, связанных с усовершенствованием избирательного законодательства, реформированием системы правосудия и правоохранительных органов, а также законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией и улучшение бизнес-климата в нашей стране. Довольно многие из этих законопроектов уже согласованы с европейскими институтами, в частности с Венецианской комиссией и Европейской комиссией. После окончательной проработки они будут внесены в Верховную Раду и, надеюсь, будут приняты парламентом в сентябре-октябре, к Вильнюсскому саммиту.

Кроме того, Азаров отметил, что правительство рассчитывает также на принятие уже в начале следующей, третьей, сессии Верховной Рады, ряда законопроектов, направленных на развитие предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций. Речь идет, в частности, о законопроектах: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков»; «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций»; «О государственной помощи субъектам хозяйствования»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов».

"Требую от всех руководителей министерств и ведомств, которые ответственны за подготовку первоочередных законопроектов: сопровождать их нужно непрерывно. Даже во время парламентских каникул. Привлекайте к этому делу общественность и прессу, чтобы общественное мнение, интересы общества были главным аргументом в законодательной деятельности, а не политические амбиции", - отметил премьер.