Ремонты ГПУ за 3 последних года стоили госбюджету почти 370 миллионов

О таких расходах из государственного бюджета на ремонт ГПУ говорится в ответе ведомства на запрос "Украинской правды".

Как сообщается, ремонт с пристройкой здания Генпрокуратуры на улице Резницкой обошелся в 270, 6 млн гривень: 98,9 млн на проект и начало работ (2011 год), 136,8 млн и 29,8 млн - проведение работ (2012 год) и 49 млн на завершение ремонта (2013).

Также в декабре 2012 года Кабмин отдал ГПУ новые помещения на улице Московской, ремонт которых обойдется налогоплательщикам в 88,9 млн гривень.

На текущие ремонты помещений ГПУ в 2013 году предусмотрено выделение еще 10 млн.

В ГПУ такую ​​дороговизну ремонта объясняют тем, что ранее вопрос дополнительных площадей решался за счет аренды помещений, а теперь прокуроры будут сидеть в своих собственных кабинетах.

"Кроме того, много лет не проводилась модернизация и замена устаревших коммуникаций водоснабжения, электропитания, трансформаторной подстанции и т.д. в районе улиц Резницкой и Гусовского, что является угрозой разрушения админзданий Генпрокуратуры и прилегающих жилых домов", - говорится в ответе ГПУ.