Эксперт: две большие проблемы мешают упростить визовый режим с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время круглого стола выразил научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

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Он отметил, что Украина предприняла некоторые существенные шаги в направлении визовой либерализации. Однако, считает эксперт, этих шагов недостаточно для того, чтобы получить позитивный отчет и заключение Еврокомиссии и соответствующее дальнейшее позитивное решение Совета ЕС по выполнению первой фазы Плана действий по визовой либерализации.

По его мнению, на сегодняшний день существуют две большие проблемы на пути к либерализации.

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“Две большие проблемы: законодательство, регулирующее преодоление и противодействие дискриминации в стране, и законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в Украине. Это две более-менее большие проблемы, потому что они обе, однозначно, требуют принятия новых законов. Впрочем, для принятия данных законов нет достаточной политической воли. ...Без решения этих двух больших проблем мы не можем говорить о реальных шансах прорыва к визовой либерализации.

Осталось очень мало шансов, что в этом году, в частности, на Вильнюсском саммите, будет провозглашено, что Украина выполнила первую законодательную фазу Плана действий по визовой либерализации, потому что даже если в сентябре будут приняты те законы, которых недостает, понятно, что нужно определенное время для предоставления отчета, его изучения и для того, чтобы сторона ЕС сформировала свое заключение”, - сказал он.

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Сушко также напомнил, что на прошлой неделе в повестку дня сессии ВР не был включен законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство по противодействию и предотвращению дискриминации. “Этот факт свидетельствует о нехватке политической воли. Никто активно не продвигал этот законопроект. Самая большая вина, по нашему мнению, лежит на правящей фракции, потому что вопреки решениям правительства, на уровне парламентской фракции ПР не нашлось консенсуса по этому вопросу. Никакого движения вперед без этого законопроекта не будет”, - сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что решению этого вопроса могла бы помочь внеочередная сессия ВР, которая возможна лишь при наличии политической воли.