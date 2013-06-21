Cенат Польши вспомнил о несправедливости к украинцам и поблагодарил их за помощь полякам

Об этом говорится в принятом 20 июня заявлении, текст которого есть у УНИАН.

"Мы не забываем, что в истории польско-украинских отношений XX века были также события, которые не похвальны для Польши: несправедливая политика в отношении национальных меньшинств II Речи Посполитой и случаи польских акций в ответ в 1943-1945 годах", - отмечено в документе.

Сенаторы отметили, что поляки выступают за единение и дружбу с украинцами, отметив, что они возможны лишь на основании "правдивой оценки и совместного осуждения преступления".

"Сенат Польши выражают глубокое уважение всем украинцам, которые не поддались атмосфере террора, господствовавшей в то время, и с риском для собственной жизни помогали своим польским соседям", - отмечено в заявлении.

Сенаторы также поблагодарили украинцев, которые в последние годы помогали обустроить места, где погибли поляки, и способствовали достойному захоронению жертв.

В принятом документе число польских жертв Волынской трагедии оценивается в 100 тысяч человек.

Согласно заявлению, убийство поляков на территории нынешней Волынской области Украины началось в феврале 1943 года и продолжалось до 1945 года, а кульминация этих событий произошла в июле 70 лет тому назад.

"Организованный и массовый характер тех преступлений, а также жестокость, которой они сопровождались, придают акции характер этнической чистки, имеющей признаки геноцида", - отмечено в документе.

В заявлении также отмечена роль польского интеллектуала Ежи Гедройца и экс-президента Польши Леха Качинского для польско-украинского примирения.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Сенат Польши 55 голосами принял заявление по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии. Против проголосовали 20 сенаторов, еще 10 воздержались из 100 членов высшей палаты польского парламента.

На этой неделе экс-президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет общественный комитет "Примирение между народами", призвал польских политиков отказаться от названия Волынской трагедии "геноцидом" поляков, а ОУН-УПА - "преступными организациями".

Отдельное заявление по поводу этой трагедии планирует принять Сейм Польши.