Петевка свалил ответственность за демкоалицию на Тимошенко

«На сегодняшний день существование демократической коалиции, по моему мнению, зависит от Блока Юлии Тимошенко», - об этом идет речь в комментарии члена фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», одного из восьми экс-неподписантов коалиционного соглашения НУ-НС и БЮТ Василия Петевки, сообщает пресс-служба блока НУ-НС.

По словам народного депутата, есть часть политиков, в том числе и в Блоке «Наша Украина – Народная Самооборона», на которых Тимошенко имеет личное влияние.

Он также убежден, что именно голосование за кандидатуру Арсения Яценюка на должность председателя Верховной Рады покажет, насколько лидер БЮТ заинтересована в существовании демократической коалиции. «Практически от БЮТ сегодня зависит, будет ли проголосована эта кандидатура», - убежден Василий Петевка.

Напомним, что ранее другой неподписант соглашения с БЮТ – Игорь Криль обвиниллидеров партий, которые входят в блок НУ-НС, в нежелании создавать единственную пропрезидентскую партию, как это предусмотрено в соглашении о создании Блока.

А впоследствии еще один член “клуба 8” (ставить подписи под соглашением с БЮТ отказывались 8 нунсовцев) Виктор Тополов заявил в обращении к соратникам по блоку, что они стоят “за шаг до измены”, потому должны зажать свои амбиции и проголосовать за кандидатуру Арсения Яценюка на должность спикера ВР. Потому что ее провал поставит “жирный крест на новорожденной коалиции”.