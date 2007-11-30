Экс-неподписант считает, что провал Яценюка “поставит крест на коалиции”

После дискуссий и некоторой неопределенности БЮТ и “Наша Украина - Народная самооборона” выполнили свое предвыборное обещание и сформировали демократическую коалицию. Экс-неподписант коалиционного соглашения НУ-НС и БЮТ Виктор Тополов считает это “безусловно, важным шагом в направлении последующих общих действий двух политических сил”. “Однако не стоит самоуспокаиваться. Сейчас коалиция оказалась перед новыми серьезными испытаниями на прочность”, - пресс-служба НУ-НС цитирует обращение экс-неподписанта к товарищам по блоку.

По мнению Тополова, избрание главы Верховной Рады является тестом “и для самой коалиции, и для депутатов от политической силы, которую четко и веско поддержал на этих выборах Глава государства”.

Нардеп предостерег своих коллег по фракции от того, чтобы “эмоции и личные рассуждения взяли верх над политическими обязательствами перед избирателями и почетным председателем “Нашей Украины” Виктором Ющенко”. Он считает, что нерезультативное голосование за кандидатуру Арсения Яценюка поставит “жирный крест на новорожденной коалиции”. Провал избрания этого политика спикером парламента, заметил экс-неподписант, сделает невозможными и последующие шаги большинства, “в частности, избрание премьер-министра и формирование правительства. В финале это означает полное фиаско Блока “Наша Украина - Народная Самооборона” и демократического лагеря в целом...” – заметил Тополов.

Потому, по его мнению, тем, у кого есть “особые мнения”, “не остается ничего другого, как голосовать за Яценюка. Мы за шаг до предательства доверия избирателей и доверия Президента”, - предупредил Тополов соратников по блоку.