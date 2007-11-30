Бывший неподписант из НУ-НСа увлекся идеей единой партии Ющенко
13:27, 30 ноября 2007Политика
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Создавать нужно срочно, или еще раньше
|Игорь Криль
«Мы с этим шли на выборы. Теперь лидеры партий, которые вошли в Блок с «Нашей Украиной», не хотят создания единственной партии. У них другая цель, - отметил Кроль. - Уже три парламентских избирательных кампании прошли, а вез и ныне там», приводит слова нардепа пресс-служба НУ-НС.
«Теперь я слышу, что создание единой партии перенесли на апрель. Думаю, в апреле опять перенесут на октябрь и т.д.», - сказал Игорь Криль. Он уверен, что единую партию нужно срочно создавать, нужно реализовывать то, за что проголосовали избиратели.
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