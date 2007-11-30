Бывший неподписант из НУ-НСа увлекся идеей единой партии Ющенко

«В соглашении о создании Блока записано четко, конкретно и понятно - партию создать до Нового года", - сказал в интервью газете «Дело» заместитель лидера партии «Наша Украина» Игорь Криль, отвечая на вопрос о сроках создания единственной пропрезидентской партии.

«Мы с этим шли на выборы. Теперь лидеры партий, которые вошли в Блок с «Нашей Украиной», не хотят создания единственной партии. У них другая цель, - отметил Кроль. - Уже три парламентских избирательных кампании прошли, а вез и ныне там», приводит слова нардепа пресс-служба НУ-НС.

«Теперь я слышу, что создание единой партии перенесли на апрель. Думаю, в апреле опять перенесут на октябрь и т.д.», - сказал Игорь Криль. Он уверен, что единую партию нужно срочно создавать, нужно реализовывать то, за что проголосовали избиратели.