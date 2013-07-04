Яценюк говорит, что сегодня перевыборами и судьями заниматься не будут
Верховная Рада сегодня не будет рассматривать вопрос о назначении повторных выборов в проблемных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк после совещания у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.
Кроме того, отметил Яценюк, сегодня не будут рассматриваться и изменения в Конституцию относительно изменения порядка и условий функционирования судебной системы Украины, которые “только что появилось в парламентском зале”.
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Также лидер “Батькивщины” отметил, что во время совещания председатель ВР пообещал, что не будет подписывать принятый перед этим закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые нуждаются в использовании специальных элементов защиты.
В свою очередь Рыбак отметил: “я все выполню, как договорились”.