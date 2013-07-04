В сессионном зале ВР на Шуфрича упал кусочек 15-тонной люстры (видео)

В Верховной Раде на народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича упал кусок 15-тонной люстры.

Об этом сообщается в сюжете программы «1+1» ТСН.Особливе.

“Пока он потирал голову, коллеги принялись искать причину переполоха,. Причиной же оказались стеклышки люстры. Шуфрич отделался испугом, хотя опасность была действительно большой, и не только для него”, - говорилось в сюжете.

Журналисты напоминают, что люстра в Верховной Раде сделана из металла и стекла. Диаметр плафона - 16 метров. “Над головами нардепов висит около 15 тонн угрозы. О том, что законотворцев может прибить в любой момент, сообщалось еще прошлой осенью. Напомним, металлоконструкции, которые держат купол над сессионным залом, - прогнили. А депутаты не выделяют денег ни на реставрацию люстры, ни на ремонт самого купола”, - идет речь в сюжете.

По теме: СМИ: На нардепов может обрушиться купол Верховной Рады

Шуфрич отнесся к этому инциденту с юмором, и сказал журналистам, что все нормально. «Я думаю, что от напряжения, которое сегодня наблюдается в Верховной Раде, уже даже наша люстра не выдержала, и на отдельных депутатов, которые дисциплинировано пришли раньше в сессионный зал, соответственно ощутили соответствующую энергетику», - сказал депутат.