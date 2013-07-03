Янукович выразил соболезнование Путину

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами вследствие аварии вертолета в Республике Саха (Якутии).

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, от имени украинского народа и от меня лично передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших», - говорится в соболезновании Януковича.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 упал в Якутии (Россия) 2 июля, на борту находились 11 детей и 17 взрослых. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о 19 погибших, в том числе детей.