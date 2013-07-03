Домбровский обжаловал свое лишение депутатского мандата в Европейском суде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Домбровского.

«К сожалению, я считаю невозможным урегулировать спорные правоотношения с привлечением национальных судебных органов, учитывая, что последние дискредитировали себя принятием неправосудных по своей природе решений и создали опасные для государства прецеденты, в нарушение Конституции Украины. Учитывая, что национальные суды Украины продолжают практику грубого нарушения норм права, в том числе Конвенции о защите прав и основных свобод человека, я вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека», - сообщил Домбровский. В пресс-службе напомнили, что «14 ноября 2012 года Высший административный суд Украины принял Постановление, которым подтвердил решение ЦИК о признании законности избрания Александра Домбровского народным депутатом Украины». «В Постановлении ВАСУ было отмечено, что это решение окончательное, и обжалованию не подлежит. А уже 8 февраля тот же Высший административный суд Украины принимает решение, противоположное предыдущему по своему содержанию, - признавая недостоверными результаты выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 11», - говорится в сообщении и отмечается, что «по незаконному решению ВАСУ от 8 февраля судами было принято еще два неправосудных решения: Постановление Киевского апелляционного административного суда от 21 июня 2013 года и Постановление Окружного административного суда г. Киева от 11 июня 2013 года по искам в отношении председателя Верховной Рады Украины».

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Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверение и карточки для голосования депутатов Домбровского и Павла Балоги.

Такое решение суд принял по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина.

8 февраля Высший админсуд по иску Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они принесли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации названных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

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14 февраля Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: № 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71. Оппозиция настаивает на проведении перевыборов только в 5 округах, поскольку считает решение суда в отношении Домбровского и Балоги неправомочным.