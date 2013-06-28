Президент Польши призывает к правдивой оценке Волынской трагедии

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы польского государства.

"Наш долг - говорить о волынский преступление словами правды, не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы через правду и испытание совести следовать к очищению и объединению", - сказал Коморовский, который в четверг в Варшаве принял участие в Богослужении в память жертв Волынской трагедии.

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Президент Польши назвал эти события одними из самых трагических в истории поляков, подчеркнув, что жертвами конфликта были также украинцы.

"Эта кровь является укором совести для обоих наших народов, не может, однако, стать семенами для новой ненависти и источником новых разделов", - призвал Коморовский.

Он призвал помнить об этих событиях, отметив, что это необходимо не "против братьев украинцев", а для того, чтобы выполнить долг "оплакивания и памяти близких".

"Длительные ценности опираются лишь на фундамент правды. Наш долг именно так "заякорить" совместное украинское прошлое и будущее. Правда очищает, бывает сложной, но никогда не вредит", - сказал Президент Польши.

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Епископ Украинской греко-католической Церкви Блаженнейший Святослав, проводивший Богослужение, отметил, что "стремится обновить просьбу о прощении. Высказал пожелание, чтобы эти слова дошли до каждой польской семьи, потерявшей близких от рук его соотечественников".

"Пусть помогут унять боль и потерю и служат надежды на лучшее сегодня и завтра в отношениях между нашими народами. Эту просьбу и надежду обращаем также к украинским семьям, потерявшим своих близких от рук поляков и к семьям других национальностей", - сказал епископ, слова которого приводит пресс-служба Коморовского.

Он также поблагодарил Коморовского которого назвал "другом Украины" за старания, направленные на объединение украинцев и поляков.

В Богослужении в Греко-Католической Церкви в Варшаве, также приняли участие супруга Президента Польши, глава Сената Богдан Борусевич, глава канцелярии премьера Яцек Цихоцкий, примас Польши архиепископ Юзей Ковальчик, варшавский метрополит кардинал Казимеж Нич, митрополит Львовский и глава конференции Римско- католического епископата Украины Мечислав Мокрицкий и митрополит перемышлянско-варшавский Украинской греко-католической церкви архиепископ Ян Мартыняк.