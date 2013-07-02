Штурм милиции в Николаевской области прекратили, по крайней мере, до утра
01:18, 02 июля 2013Политика
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Руководителям николаевской милиции и прокуратуры удалось уговорить протестующих прекратить активные действия против милиционеров в Врадиевском райотделе и разойтись.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Как отметили в пресс-службе, начальнику областного управления николаевской милиции и первому заместителю прокурора области, прибывшим на место происшествия, удалось договориться с жителями пгт о прекращении любых активных действий с их стороны и разойтись.
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По состоянию на 01.20 возле райотдела находятся около 30 человек из числа жителей поселка.
Также в прокуратуре отметили, что виновные в совершении противоправных действий в отношении молодой женщины находятся под стражей.
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