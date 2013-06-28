Католические иерархи Украины и Польши призывают к взаимному прощению

Иерархи УГКЦ и Римско-католической церкви в Польше подписали совместную декларацию относительно Волынской трагедии с призывом к взаимному прощению и примирению двух народов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, документ сегодня в Варшаве подписали глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, президент епископской конференции Римско-католической церкви в Польше, архиепископ Юзеф Михалик, архиепископ-митрополит Львовский Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий и архиепископ УГКЦ, митрополит Перемышльско-Варшавский Иван Мартыняк.

Представители церквей призвали к правдивой оценке событий, отметив, что именно это, по Евангелию, ведет к отпущению грехов.

"Христианская оценка преступления на Волыни требует однозначного осуждения и покаяния. Считаем, что насилие и этнические чистки ни при каких обстоятельствах не имеют права быть методом разрешения конфликтов и не могут быть оправданы ни политическим, ни экономическим, ни религиозным интересом", - говорится в декларации.

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"Стремимся почтить память невинно погибших, попросить прощения у Бога за совершенные преступления и призвать всех украинцев и поляков, как в Польше, в Украине, так и в целом мире, открыть сердца и разум для взаимного прощения и примирения", - говорится в документе.

В декларации приводятся слова Папы Римского Иоанна Павла II, которые он произнес во время визита во Львов в 2001 году: «Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы поставить выше то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее на взаимоуважении, на братской общности и сотрудничестве, на аутентичной солидарности».

Руководители церквей призвали также почтить память украинцев и поляков, которые спасали своих близких от смерти.