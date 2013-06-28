Кличко: Мы не дадим власти изменить Конституцию через референдум

Председатель партии “УДАР” Виталий Кличко предостерегает украинскую власть от намерений изменить Конституцию через так называемый референдум, без участия парламента.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Кличко ко Дню Конституции.

Он отметил, что “Конституция Украины нуждается в первую очередь в выполнении ее положений, а не “изобретениях”, как переписать Основной Закон”. По его словам, сегодня “Конституцию не в первый раз пытаются в корне изменить”, и “как правило, все эти попытки базировались на единственном желании власти - изменить Конституцию в интересах отдельных личностей”.

По словам Кличко, «власть предержащие часто забывают, что источником власти является народ, и ради того, чтобы остаться в своих креслах, они готовы переписывать Конституцию. Мы не дадим украинской власти изменить Конституцию через так называемый референдум и не допустим никаких изменений в Основной Закон без участия парламента».

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Кличко назвал «большой ошибкой то, что общество и оппозиция молча согласились, когда в 2010 году Конституционный Суд, превысив свои полномочия, фактически изменил своим решением Конституцию и государственный строй страны».

«Несколько лет назад тогдашняя оппозиция своей молчаливой позицией позволила власти провернуть сценарий изменения Конституции. Сегодня власть, которая осознает, что никогда не победит на честных выборах, собирается в очередной раз переписать под себя Основной Закон, в этот раз через так называемый референдум», - заявил он.

Кличко подчеркнул: «Хочу разочаровать всех авторов подобного сценария - вам не удастся его реализовать. Оставьте попытки “редактирования” Конституции. Помните о том, что Основной Закон граждане и, прежде всего, власть обязаны выполнять».