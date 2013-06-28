Кличко: Мы не дадим власти изменить Конституцию через референдум
Кличко предостерегает власть от намерений изменить Конституцию через референдум, без участия парламента
Председатель партии “УДАР” Виталий Кличко предостерегает украинскую власть от намерений изменить Конституцию через так называемый референдум, без участия парламента.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Кличко ко Дню Конституции.
Он отметил, что “Конституция Украины нуждается в первую очередь в выполнении ее положений, а не “изобретениях”, как переписать Основной Закон”. По его словам, сегодня “Конституцию не в первый раз пытаются в корне изменить”, и “как правило, все эти попытки базировались на единственном желании власти - изменить Конституцию в интересах отдельных личностей”.
По словам Кличко, «власть предержащие часто забывают, что источником власти является народ, и ради того, чтобы остаться в своих креслах, они готовы переписывать Конституцию. Мы не дадим украинской власти изменить Конституцию через так называемый референдум и не допустим никаких изменений в Основной Закон без участия парламента».
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Кличко назвал «большой ошибкой то, что общество и оппозиция молча согласились, когда в 2010 году Конституционный Суд, превысив свои полномочия, фактически изменил своим решением Конституцию и государственный строй страны».
«Несколько лет назад тогдашняя оппозиция своей молчаливой позицией позволила власти провернуть сценарий изменения Конституции. Сегодня власть, которая осознает, что никогда не победит на честных выборах, собирается в очередной раз переписать под себя Основной Закон, в этот раз через так называемый референдум», - заявил он.
Кличко подчеркнул: «Хочу разочаровать всех авторов подобного сценария - вам не удастся его реализовать. Оставьте попытки “редактирования” Конституции. Помните о том, что Основной Закон граждане и, прежде всего, власть обязаны выполнять».