Регионалы уже готовы рассориться из-за блокирований?

14:59, 29 ноября 2007
Политика
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Будущему спикеру обещают проблемы

Ярослав Сухой
Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой поддерживает на должность спикера Верховной Рады кандидатуру Ивана Плюща. Об этом он заявил журналистам у эфире телеканала „Рада”, сообщает сайт ПР.

„Я с этим человеком работал давно и считаю, что этот человек может консолидировать и примирить Верховную Раду и настроить ее на конструктивную работу. Потому что преимущество в 2-3 голоса очень шаткое и будет постоянно приносить нам хлопоты, могут возникнуть принципиальные позиции, и потому нужна опытная кандидатура спикера”, -подчеркнул депутат.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Партия регионов работать в оппозиции, Ярослав Сухой отметил, что в таком случае Партия регионов будет конструктивной оппозицией, и не будет никаких блокирований и других силовых мероприятий.

Напомним, что ранее член фракции Партии регионов Тарас Чорновил заявил, что фракция ПР не допустит пакетного голосования за должность премьер-министра и главы Верховной Рады. В случае, если демкоалиция попробует это сделать, заявил Чорновил, “регионы” прибегнут к блокированию трибуны.

 

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