Признание от Еханурова: мы занимаемся любимым делом - делим кресла

Экс-премьер-министр Украины Юрий ЄХАНУРОВ считает плюсом нынешней политической ситуации то, что политики не мешают бизнесу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил во время телефонной конференции с управляющими фондами инвестиционной компании «Драгон Капитал».

Сейчас политики заняты созданием коалиции и «мы делаем вид, что идет дискуссия», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

«Мы занимаемся любимым украинским делом - делим кресла», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, подчеркнув, что в ходе этого процесса политики «не мешают делать бизнес в стране», и это внушает оптимизм украинским бизнесменам. «Политики заняты собой, а бизнес зарабатывает деньги», - добавил он.