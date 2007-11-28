Признание от Еханурова: мы занимаемся любимым делом - делим кресла
19:04, 28 ноября 2007Политика
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Хорошо хоть бизнесу мешать не успевают
Экс-премьер-министр Украины Юрий ЄХАНУРОВ считает плюсом нынешней политической ситуации то, что политики не мешают бизнесу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил во время телефонной конференции с управляющими фондами инвестиционной компании «Драгон Капитал».
Сейчас политики заняты созданием коалиции и «мы делаем вид, что идет дискуссия», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
«Мы занимаемся любимым украинским делом - делим кресла», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, подчеркнув, что в ходе этого процесса политики «не мешают делать бизнес в стране», и это внушает оптимизм украинским бизнесменам. «Политики заняты собой, а бизнес зарабатывает деньги», - добавил он.
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