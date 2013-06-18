В МИД подтверждают, что 22 ребенка из Украины получили ожоги в Болгарии

В МИД Украины подтверждают, что 22 ребенка из Украины (в возрасте от 13 до 15 лет) были доставлены в больницу в Бургасе (Болгария) с ожогами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, 15 детей имеют легкие частичные ожоги и не нуждаются в госпитализации. Им была оказана необходимая в таких случаях медицинская помощь. Остальные 7 детей имели ожоги от 1-го до 2-й степени всей поверхности ступни, и они на 2-3 дня, по информации врача, были оставлены в больнице для продолжения лечения.

Консульским учреждением установлен контакт с детьми, которые чувствуют себя хорошо и ожидают выписки. Родителям детей о ситуации сообщил руководитель группы.

Консульство Украины в Варне обратилось к организаторам фестиваля в Несебре, в Министерство здравоохранения Республики Болгария и Агентство по вопросам туризма Болгарии с просьбой предоставить информацию относительно причин ситуации с нагревом сцены и отсутствием контроля со стороны организаторов.

Премьер-министр Украины Николай Азаров дал поручение о предоставлении детям необходимой помощи.

Дети представляют танцевальный коллектив «Ювента» из Кривого Рога и находятся в Болгарии с целью участия в Международном фестивале юных талантов в Несебре.

МИД Украины и консульство Украины в Варне держат дело на особом контроле.

Как сообщал УНИАН, 22 девочки из Украины, которые принимают участие в фестивале "Солнце, радость и красота" в Несебре, попали в больницу Бургаса с ожогами ступней.

Это произошло 17 июня около 17.00. Украинские танцоры вышли на сцену босиком. Температура воздуха была около 35 градусов. Резиновое покрытие сцены разогрелось, как выяснилось, до температуры 50-56 градусов, однако организаторы этого не заметили. После выступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу.

Дети из украинского танцевального коллектива проживают в гостинице "Гренада" на курорте Солнечный Берег. Здесь же размещены остальные 300 участников международного фестиваля из России и Беларуси.