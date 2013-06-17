В больнице утверждают, что жизнь Тимошенко - вне опасности

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не является угрожающим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медицинским заведением сказал журналистам главный врач ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове Михаил Афанасьев, комментируя информацию о резком ухудшении состояния здоровья Тимошенко.

“Как врач я могу сказать, что нынешнее состояние не является угрожающим ни по жизни, ни по состоянию здоровья”, - сказал Афанасьев.

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При этом он отказался более детально говорить о состоянии здоровья Тимошенко, сославшись на отсутствие окончательных рекомендаций ее лечащих врачей берлинской клиники “Шарите”.

“Я медицинский комментарий на сегодняшний день не хочу давать в силу обстоятельств, которые сложились с немецкими врачами, поскольку мы не имеем пока еще от них заключения”, - сказал главврач.

Афанасьев подчеркнул, что последнюю неделю Тимошенко пребывала в тех же условиях и получала те же нагрузки, что и раньше. “Мы имеем дело с хроническим заболеванием, с реабилитацией хронического заболевания, которое имеет свое протекание, и напрасно ожидать, что это всегда будет по восходящей линии - лучше, лучше и лучше. Изменения состояния всегда бывают”, - сказал Афанасьев.

“За прошлую неделю пациентка пребывала в тех же условиях, при тех же нагрузках, с тем же комплексом лечения. И мы проводим лечение только то, которое назначено немецкими врачами”, - добавил он.

Афанасьев также отметил, что Тимошенко получает только те препараты, которые были согласованы с ее врачами из берлинской клиники “Шарите”.

Главврач добавил, что сегодня Тимошенко не получала медицинских процедур, однако он выразил убеждение, что завтра реабилитация продолжится.

“Мы сегодня сделали паузу, и завтра договоримся о продолжении процедур”, - сказал Афанасьев.

Он также акцентировал, что в пятницу, 14 июня, когда появилась информация об ухудшении состояния здоровья Тимошенко, в ЦКБ “Укрзализныци” позвонила врач экс-премьера из берлинской клиники “Шарите” Аннет Райсхауэр. По словам Афанасьева, немецкому специалисту была предоставлена вся информация о состоянии здоровья Тимошенко.

“В пятницу позвонила Аннет Райсхауэр через переводчика. Спросили ее состояние, мы - полностью все рассказали, что с ней”, - отметил главврач.

Говоря о возможности проведения очередной инструментальной диагностики состояния здоровья Тимошенко, Афанасьев сказал: “Была предложена пошаговая дополнительная диагностика, в том числе с повторением методов магнитно-резонансной томографии”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, дочь Тимошенко Евгения заявила, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось, она практически не встает.

По ее словам, резкое ухудшение состояния здоровья произошло в пятницу, 14 июня. “Она практически постоянно лежит. В пятницу во время занятий терапией ей стало хуже. Был очень сильный прострел. Все пошло в правую ногу, и сейчас почти любое движение вызывает очень острую боль, невзирая даже на сильное обезболивающее”, - сказала дочь экс-премьера.

Евгения Тимошенко также заметила, что ее мать может передвигаться лишь с посторонней помощью. “Она передвигается только с помощью. И даже без обуви. Она не может ступать. Сидит очень короткое время, все равно с помощью обезболивающих ”, - сказала она и добавила: “Состояние очень серьезное”.

Дочь экс-премьера выразила надежду на скорый приезд врачей Тимошенко из берлинской клиники “Шарите”.