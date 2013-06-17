Тюремщики обиделись на гостей Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС.

«Наши предположения о возможном распространении ложной информации Евгенией Тимошенко относительно организации свидания с осужденной Ю.Тимошенко сбылись. Поражает цинизм, с которым распространяются через партийные сайты ложные обвинения в адрес пенитенциарного учреждения», - заявили в ведомстве.

При этом ГПтС в который раз обратила внимание на то, что «условия содержания осужденной Ю.Тимошенко, а также действия, на которые идет руководство пенитенциарного учреждения по отношению к ней, не имеет ни один из заключенных или осужденных, и даже из числа тех, кто отбывает наказание за менее значительные преступления».

«Поскольку некоторым лицам, которые окружают осужденную Ю.Тимошенко и приходят к ней на свидание, не свойственны нормальные человеческие отношения, и они пренебрегают порядочностью сотрудников пенитенциарного ведомства и тем пониманием, которое демонстрирует руководство колонии, ГПтС вынуждена об этом информировать и СМИ, и общественность», - отметили в пресс-службе.

В пенитенциарной службе опровергают информацию о препятствовании в организации свиданий с Тимошенко, и заявляют, что «она имела и имеет чрезвычайно большое количество таких свиданий, даже вопреки требованиям соответствующей ведомственной инструкции».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, в «Батькивщине» заявили, что к Тимошенко, которая находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове, не допускают ее дочь Евгению.

Впоследствии в ГПтС сообщили, что руководство колонии в порядке исключения разрешило Тимошенко провести встречу с дочерью непосредственно в медицинской палате, поскольку экс-премьер отказалась пройти в комнату для свиданий.

При этом в пенитенциарной службе отметили, что такое решение было принято без каких-либо объективных причин, и только с целью не допустить распространения ложных обвинений в адрес пенитенциарного ведомства. Поскольку создается впечатление, что осужденная и ее защитники в последнее время действуют по одному и тому же сценарию – сорвать проведение встречи, а затем обвинять в этом колонию».

Вместе с тем в ГПтС заметили, что согласно ведомственной инструкции относительно организации проведения краткосрочных свиданий, "ни один осужденный в Украине не имеет права проводить их там, где заблагорассудится».