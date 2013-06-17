Ефремов предлагает Раде «стахановский» режим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Согласительном совете парламента.

“Мне хотелось бы, чтобы наши коллеги на сегодняшнем Согласительном совете подтвердили, готовы они работать, учитывая наше бездействие в предыдущие недели, или не готовы фракции работать в таком режиме”, - сказал Ефремов и добавил, что фракция ПР готова ежедневно работать до конца рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Ефремов призвал всех остальных коллег консолидироваться по этому вопросу, и отметил, что в случае, если они не будут работать в таком режиме, останутся не рассмотренными законопроекты, которые, по его словам, на этой сессии нельзя не принять.

Лидер фракции ПР отметил, что на последующие две недели сессии внесено 35 правительственных законопроектов, большинство из которых крайне необходимо принять. В частности, сказал Ефремов, они касаются процесса формирования государственного бюджета на следующий год.

“Поэтому я просил бы коллег определиться, насколько мы будем консолидировано работать по этим законопроектам, или же и дальше под разными поводами, учитывая необходимость их принятия, будем блокировать работу Верховной Рады”, - заявил лидер фракции ПР.