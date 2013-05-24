Ефремов не понимает действий оппозиции: «это чистый популизм»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о возможности блокирования оппозицией трибуны в случае, если генеральный прокурор Виктор Пшонка не отчитается в ВР о событиях 18 мая в Киеве.

“Ну, значит, заблокируют трибуну. Тогда я вообще не понимаю действий оппозиции. Мы заслушали отчет министра внутренних дел, пошли на то, чтобы министр остался на продолжение часа ответов на все вопросы, которые есть, мы создали комиссию, которая занимается этим вопросом. Тогда дальше это чистый популизм”, - сказал Ефремов.

Кроме того, на вопрос журналистов относительно фото, которые демонстрировал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, на которых министр внутренних дел Виталий Захарченко якобы наблюдает за дракой в центре Киева 18 мая с здания гостиницы, Ефремов заметил, что не знает, где находился министр.

“Возможно, Захарченко где-то был. Но я очень сомневаюсь, что Захарченко наблюдал за дракой с крыши «Интерконтиненталя» преднамеренно для этого”, - сказал лидер фракции Партии регионов.

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По его словам, министр может выбрать для своей работы любую точку.

Кроме того, относительно сегодняшней работы ВР Ефремов напомнил, что после Часа вопросов к правительству будет рассматриваться проект постановления о приглашении генпрокурора с отчетом в парламент, за который Партия регионов не будет голосовать.

После этого, отметил Ефремов, согласован ряд законопроектов в первом чтении, которые якобы готова поддержать большая часть фракций. Дальше будут рассматриваться законопроекты во втором чтении, которые, считает Ефремов, будут отправлены на повторное второе чтение.