Оппозиция хочет дать госслужащим право на забастовку

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно приведения в соответствие с нормами Конституции Украины положений законов, регламентирующих право на забастовку)».

Как сообщает сайт ВР, инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от «Батькивщины» Александр Бригинец и Андрей Павловский.

Согласно документу, право трудящихся граждан на забастовку с целью защиты своих трудовых и социально-экономических прав и интересов от нарушений и противоправных посягательств гарантируется статьей 44 Конституции Украины. Однако действующим законодательством государственные служащие (работники государственных органов, служб, военизированных формирований) лишены права на забастовку, что явно противоречит принципам конституционного строя в Украине, говорится в объяснительной записке к законопроекту.

«Мы своим законопроектом хотим освободить из рабства одну из самых многочисленных социальных групп нашего государства - государственных служащих - и вернуть им законные права гражданина, человека. Обращаю ваше внимание, что таким образом мы освобождаем из рабства и Президента, который тоже будет иметь право на участие в забастовках», - отметил Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В соответствии с международными стандартами защиты трудовых прав, госслужащие имеют право на забастовку в мирное время, говорится в сообщении. Госслужащим гарантируется право на забастовку законодательством многих стран, среди которых Франция, Италия, Канада, Швеция, Греция.

В заключительных выводах Европейского комитета по социальным правам 2010 года отмечается, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Европейской социальной хартии (пересмотренной) ETS № 163, которая была ратифицирована Украиной 21 декабря 2006 года, государственные служащие могут пользоваться правом на забастовку.

Какие-либо ограничения всех госслужащих в осуществлении права на забастовку не отвечает пункту 4 статьи 6 Европейской социальной хартии, подчеркивается в сообщении. При этом Еврокомиссия в отчете о ходе реализации Европейской политики соседства в 2010 году COM(2011) 303 отмечает отсутствие сдвигов в Украине при приведении права на забастовку в соответствие с международными стандартами.

Законопроектом предлагается изъять предписания законов "О государственной службе", "О Вооруженных силах Украины", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О судоустройстве и статусе судей", "О милиции", "О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины", "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины", "О правовых принципах гражданской защиты", "О Государственной пограничной службе Украины", "О дипломатической службе", "Об аварийно-спасательных службах", Кодекса гражданской защиты, Горного закона относительно запрещения на проведение забастовок разными категориями госслужащих (сотрудников государственных органов, служб, военизированных формирований).