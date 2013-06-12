В Братиславе открывается 18-й Центрально-Европейский саммит

Как передает корреспондент УНИАН, в саммите примет участие Президент Украины Виктор Янукович.

Также планируется участие президентов Австрийской Республики, Румынии, Республики Черногория, Эстонской Республики, Республики Македония, Литовской Республики, Республики Хорватия, Республики Польша, Латвийской Республики, Республики Болгария, Республики Молдова, Венгерской Республики, Республики Сербия, Республики Албания, Республики Словения, Чешской Республики, Словацкой Республики.

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По информации Посольства Украины в Словацкой Республики, все делегации будут размещены в гостинице Kempinski Hotel River Park, что, по мнению организаторов, с точки зрения безопасности высоких гостей, их проживания и перемещения делегаций, имеет важное значение, поскольку подразделения охраны и безопасности будут сосредоточены в основном в одном месте.

В аэропорт Братиславы прибудут 13 делегаций, четыре делегации прибудут в австрийский аэропорт „Швехат”, венгерский и австрийский президенты прибудут на автотранспорте.

Президиум полицейского корпуса в сотрудничестве с Управлением по защите конституционных должностных лиц и дипломатических миссий Министерства внутренних дел Словакии будет предоставлять участникам саммита надлежащую безопасность. Для обеспечения непрерывности дорожного движения на некоторых его участках будут присутствовать патрули. Во время движения президентских колонн ограничения на дорогах Братиславы будут касаться в основном трасс между объектами, в которых будут находиться участники саммита.

Участие в открытии саммита примет президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей. В роли хозяина встречи президентов будет выступать Президент Словакии Иван Гашпарович.

Участники саммита будут встречаться в юбилейный год 20-й годовщины создания независимой Словацкой Республики.

Основная программа саммита будет проходить в Братиславском замке и в доме местной филармонии „Редута”.

Девиз встречи президентов - „Стратегия рост для посткризисного восстановления”.

В четверг, 13 июня, саммит продолжится рабочим завтраком президентов стран - членов ЕС и Хорватии.

Затем президенты стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы встретятся в Братиславском замке, где в добавление к пленарному заседанию будут проведены двусторонние встречи.

Президенты попрощаются за совместным обедом, после чего отбудут домой.