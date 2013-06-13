УДАР хочет видеть Януковича в парламенте уже во вторник

«УДАР» настаивает на том, чтобы не откладывать встречу Президента Украины Виктора Януковича с фракциями, и провести ее уже в следующий вторник, 18 июня, в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом заявил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что «УДАР» вынесет этот вопрос на обсуждение Согласительного совета парламента в понедельник.

«Думаю, что никто не будет против того, чтобы на Согласительном совете в повестку дня на вторник было внесено оглашение Президентом ежегодного послания в парламенте, а представители фракций должны иметь право задать свои вопросы главе государства и выступить со своей оценкой того, что происходит в Украине», - сказал заместитель лидера «УДАРа».

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Ковальчук также отметил, что «УДАР» с самого начала настаивал на том, чтобы встреча была публичной и происходила при участии представителей средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей пленарной недели парламент работал только два дня: 4 и 5 июня.

6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Утром 7 июня оппозиционные депутаты вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.

11 июня Президент Виктор Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.