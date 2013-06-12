Завтра Янукович в Словакии встретится с главами государств Центральной Европы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина.

Он отметил, что Янукович, в частности, выступит на пленарном заседании саммита, который будет посвящен теме «Стратегия роста для посткризисного восстановления», где изложит виденье украинской стороны относительно приоритетных направлений сотрудничества стран региона Центральной и Восточной Европы, а также актуальных вопросов европейской интеграции Украины.

Кроме участия в запланированных многосторонних мероприятиях в рамках программы саммита, Янукович проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, которые будут находиться в Братиславе.