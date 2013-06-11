Белорусская армия распродает ушанки и шасси под БРДМ

Перечень предложений размещен на сайте управления материальных ресурсов ВС республики с пометкой «Горячие предложения», пишет Лента.ру.

В частности, вещевое управление предлагает ассортимент одежды (включая шапки-ушанки, телогрейки и резиновые сапоги) и подковные гвозди. Можно у армейцев купить также нагрудные знаки «Воин-спортсмен 2-й степени».

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Бронетанковое управление продает базовое шасси под БРДМ-2РХ, а автомобильное — гусеничное шасси МТ-ЛБ. Продаются также десантные парашюты, костюмы химзащиты и тротиловые шашки.

Наконец, главное управление идеологической работы предлагает фотоаппараты «Зенит-ЕТ», войсковые радиоприемники «МАЯК-2», а также фляги объемом в один литр и канистры объемом в два с половиной литра.