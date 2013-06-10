Лукашенко собирается в Украину

14:56, 10 июня 2013
Политика
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Янукович обсудил с Лукашенко его будущий визит в Украину

Александр Лукашенко и Виктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко будущий визит белорусского лидера в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе телефонной беседы главы государств обсудили также вопросы двусторонних отношений.

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