Лукашенко собирается в Украину

Янукович обсудил с Лукашенко его будущий визит в Украину

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко будущий визит белорусского лидера в Украину. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе телефонной беседы главы государств обсудили также вопросы двусторонних отношений.

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