Лукашенко собирается в Украину
14:56, 10 июня 2013Политика
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Янукович обсудил с Лукашенко его будущий визит в Украину
Александр Лукашенко и Виктор Янукович скоро встретятся снова
Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко будущий визит белорусского лидера в Украину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе телефонной беседы главы государств обсудили также вопросы двусторонних отношений.
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