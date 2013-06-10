СМИ: Тимошенко могут временно отпустить домой
16:18, 10 июня 2013Политика
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В пенитенциарной службе заявляют, что могут временно отпустить Тимошенко к больной матери.
Тимошенко могут отпустить навестить мать
Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко могут временно отпустить домой к больной матери.
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Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко, сообщает сайт «5 канала».
По словам Андрушко - заключенная вправе, в случае временных форс-мажорных жизненных обстоятельств, временно покинуть больницу, для чего должна написать соответствующее заявление начальнику Качановской колонии.
Раньше тетя Тимошенко Антонина Ульяхина сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ноги, и она совсем перестала ходить.
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