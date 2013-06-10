К Тимошенко прибыла совместная комиссия немецких и украинских врачей

Украинские специалисты, которые занимаются лечением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, выполняют все рекомендации врачей берлинской клиники “Шарите”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня это на брифинге перед больницей сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

По его словам, сегодня в ЦКБ “Укрзализныци” прибыли лечащие врачи Тимошенко из берлинской клиники “Шарите” - Карл Макс Айнхойпль и Аннет Райсхауэр. Сейчас в харьковской больнице работает совместная комиссия немецких и украинских врачей.

Толстанов отметил, что сегодня после обеда специалисты “Шарите” планируют покинуть больницу.

Он выразил убеждение, что немецкие специалисты подтвердят выводы украинских медиков об улучшении состояния здоровья Тимошенко.

“Убежден, что немецкие врачи подтвердят выводы украинских специалистов о позитивных изменениях в двигательной активности и общем состоянии здоровья пациентки”, - сказал Толстанов.

Заместитель министра отказался говорить о возможности выписки Тимошенко, сославшись на то, что работа международной медицинской комиссии еще продолжается.

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Как сообщалось, Тимошенко в 2011 году была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. С мая прошлого года экс-премьер находится на лечении в харьковской больнице. Лечение проходит по рекомендациям немецких врачей, поскольку медикам Минздрава Украины Тимошенко не доверяет.

Врачи клиники "Шарите" время от времени посещают Тимошенко.