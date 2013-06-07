В Китае сгорел набитый людьми автобус: 42 погибших, 33 раненных

В Китае при пожаре рейсового городского автобуса в юго-восточной провинции Фуцзянь погибли 42 человека, еще 33 получили ранения.

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Как передает РИА Новости, автобус загорелся сегодня в 18.22 по местному времени (13.22 по киевскому) в городе Сямэнь на расстоянии около 500 метров от остановки.

По словам некоторых очевидцев, примерно через 10 минут после возгорания прогремели взрывы.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.