Сегодня Луценко будет судиться с Кузьминым
10:01, 07 июня 2013Политика
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Киево-Святошинский районный суд Киевской области рассмотрит жалобу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в отношении действий первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, сообщает пресс-служба Луценко.
Луценко обвинил Кузьмина и Войченко в безосновательном лишении его свободы
«В пятницу, 7 июня 2013 года, в 14:00 Киево-Святошинский районный суд Киевской области продолжит рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в отношении действий заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и судей Печерского и Апелляционного судов Киева», - указывается в сообщении.
Луценко будет присутствовать на суде, сообщает Сегодня.
Напомним, экс-глава МВД обвинил заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко в безосновательном лишении его свободы и нанесении убытков государству в особо крупных размерах. Кузьмин же считает, что виноват не он, а несовершенный УПК советских времен.
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