Сегодня Луценко будет судиться с Кузьминым

«В пятницу, 7 июня 2013 года, в 14:00 Киево-Святошинский районный суд Киевской области продолжит рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в отношении действий заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и судей Печерского и Апелляционного судов Киева», - указывается в сообщении.

Луценко будет присутствовать на суде, сообщает Сегодня.

Напомним, экс-глава МВД обвинил заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко в безосновательном лишении его свободы и нанесении убытков государству в особо крупных размерах. Кузьмин же считает, что виноват не он, а несовершенный УПК советских времен.