Криль заявляет о сговоре части лидеров НУ-НС и БЮТ ради портфелей

Народный депутат Украины от блока НУ-НС, заместитель председателя партии «Наша Украина» Игорь КРИЛЬ называет “сговором” части лидеров политических сил те переговоры о создании демократической коалиции, которые состоялись между НУ-НС и БЮТ по завершении досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом И.КРИЛЬ заявил в комментарии УНИАН в контексте ситуации вокруг коалиционного процесса.

По убеждению депутата, “создание в такой способ демократической коалиции угрожает повторением сценария формирования помаранчевого правительства после выборов Президента Украины”.

«Мы уже это проходили в 2005 году. Вспомним подковерные интриги, возню во власти и дележ портфелей во времена правительства ТИМОШЕНКО, когда «коалиционные союзники» были готовы перегрызть друг другу горло», – заявил И.КРИЛЬ.

По его словам, «в начале октября 2007 года, по завершении парламентских выборов, состоялись не переговоры о создании демократической коалиции, а сговор части лидеров политических сил ради деления должностей”. При этом И.КРИЛЬ заявил: “Первое доказательство тому – выдвижение на должность председателя Верховной Рады Вячеслава КИРИЛЕНКО. Такие вопросы должны решаться честно и прозрачно».

В то же время, по словам И.КРИЛЯ, «кандидатура КИРИЛЕНКО даже не рассматривалась на Политическом совете партии, и это свидетельствует о заговоре и личной заинтересованности в портфелях”.

В этом контексте И.КРИЛЬ отметил: “Если это не так, то пускай КИРИЛЕНКО откажется от должности спикера», и добавил, что имеет право такое заявлять, потому что предварительно отказывается от любых должностей во властных структурах.

«Я не против демократической коалиции, но я против «дерибана» должностей», – заявил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН и другие СМИ со ссылкой на пресс-службу НУ-НС, 1 октября на заседании Политсовета блока было принято решение о поручении председателю Политсовета Вячеславу КИРИЛЕНКО провести переговоры с Блоком Юлии Тимошенко относительно подписания соглашения о создании демократической коалиции.

5 октября пресс-служба Президента Украины сообщила о том, что Виктор ЮЩЕНКО поручил лидерам БЮТ и НУНС провести переговоры, цель которых - утверждение проекта коалиционного соглашения о создании демократического парламентского большинства.

8 октября пресс-служба НУ-НС сообщила, что Политсовет блока “Наша Украина - Народная Самооборона” единогласно предложила избрать председателя Политсовета В.КИРИЛЕНКО председателем Верховной Рады Украины шестого созыва. При этом отмечалось, что в состав Политсовета входят председатели всех девяти партий – участниц блока, и что раньше кандидатуру В.КИРИЛЕНКО для избрания спикером нового парламента поддержал Президиум возглавляемой им партии “Народный Союз Наша Украина”.

15 октября лидеры БЮТ и блока НУНС в присутствии прессы подписали соглашение о создании демократической коалиции, в частности, соглашение подписали Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и В.КИРИЛЕНКО.

17 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что поддерживает совместный план действий БЮТ и блока НУ-НС и их намерение сформировать большинство в парламенте.

В частности, отметив, что по воле людей большинство на выборах получили силы, которые подтвердили преданность демократическим и европейским ценностям, и что это – уже постоянное и неизменное движение, В.ЮЩЕНКО заявил: “15 октября Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона» представили Президенту Украины свой совместный план действий и заявили о готовности сформировать большинство в парламенте Украины. Поддерживаю это намерение. Подчеркиваю: эти силы взяли на себя ответственность за развитие ситуации и продуктивную работу в высшем законодательном органе”. При этом Президент отметил, что ожидает образования большинства коалицией с момента открытия сессии Верховной Рады.

В то же время, по состоянию на 26 ноября соглашение о создании коалиции с БЮТ не подписали семеро депутатов от НУ-НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, И.КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.