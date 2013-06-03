ЕС похвалил власти за помилование Луценко

Об этом он заявил эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ.

По его словам, прогресс заметен во всех направлениях, определенных Евросоюзом, как приоритетные для подписания соглашения об ассоциации.

«Мы заметили принятие антикоррупционных законов. Есть определенный прогресс в решении вопросов правосудия», - заявил Стулик, комментируя освобождение Юрия Луценко.

Кроме того, представитель ЕС отметил состязательность в процессе изменения избирательного законодательства, что также является для Европы позитивным сигналом.