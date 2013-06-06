Янукович хочет создать Государственное бюро расследований

Как говорится в ежегодном послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, это будет новый орган, в функции которого должно перейти расследование преступлений, совершенных государственными служащими высокого ранга, работниками правоохранительных органов и судьями.

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Указанный орган должен быть создан в такой форме, которая обеспечит надлежащий уровень его независимости, эффективности и профессиональности, отмечает Президент. Такой подход должен сделать невозможным давление и вмешательство в деятельность органов следствия и обеспечить достаточный уровень профессиональности с целью эффективного расследования резонансных и сложных дел.

С целью создания указанного органа досудебного расследования необходимо принять соответствующий закон о Государственном бюро расследований Украины, который должен определить способ формирования, задачи, функции, принципы деятельности, полномочия и процедуру их реализации, гарантии независимости и другие правовые принципы деятельности указанного органа.