Янукович верит, что журналисты - его союзники
10:24, 06 июня 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что всегда будет отстаивать и защищать право каждого гражданина на свободу слова.
Виктор Янукович желает журналистам счастья
Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в его поздравлении с Днем журналиста.
Янукович, обращаясь к журналистам, заявляет: «Чрезвычайно ценю вашу творческую и ответственную профессию, которая призвана служить интересам общества. В настоящее время, когда происходит модернизация всех сфер жизни страны, от принципиальности, объективности и беспристрастности журналистов зависит продвижение нашего государства по пути европейской интеграции. Верю, что вы являетесь союзниками власти в воплощении высших демократических ценностей и стандартов».
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Президент пожелал журналистам и их семьям крепкого здоровья, счастья и добра.
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