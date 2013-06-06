Янукович верит, что журналисты - его союзники

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в его поздравлении с Днем журналиста.

Янукович, обращаясь к журналистам, заявляет: «Чрезвычайно ценю вашу творческую и ответственную профессию, которая призвана служить интересам общества. В настоящее время, когда происходит модернизация всех сфер жизни страны, от принципиальности, объективности и беспристрастности журналистов зависит продвижение нашего государства по пути европейской интеграции. Верю, что вы являетесь союзниками власти в воплощении высших демократических ценностей и стандартов».

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Президент пожелал журналистам и их семьям крепкого здоровья, счастья и добра.