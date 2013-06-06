Сегодня в Украине отмечают День журналиста
Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста - профессиональный праздник сотрудников украинских СМИ.
Праздник был основан по инициативе I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов и поддержан тогдашним Президентом Украины Леонидом Кравчуком. Его указ № 251/94 от 25 мая 1994 утвердил официальный статус Дня, приуроченного к дате принятия в 1992 году Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.
Сегодня журналистов будут традиционно приветствовать представители власти, бизнеса и коллеги.
Стоит отметить, что 6 июня - не единственный день, когда это можно сделать. Существует еще несколько памятных дат, к которым работники украинских СМИ могут считать себя причастными:
3 мая - Всемирный день свободы прессы
2 июля - Международный день спортивного журналиста
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
16 ноября - День работников радио, телевидения и связи.