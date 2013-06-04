Прокуратура обжалует освобождение из-под стражи ректора-педофила

ПрокуратураКиева обжалует постановление Шевченковского райсуда об изменении меры пресечения членам ОПГ, обвиняемым в развращении и изнасиловании детей, а также направление дела на дополнительное расследование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сторона обвинения в суде высшей инстанции будет настаивать на незаконности, необоснованности принятого решения и будет требовать его отмены, отмечается в сообщении.

«Адвокаты не привели ни одного аргумента, который был бы основанием для направления уголовного дела на дополнительное расследование. Прокуратура считает решение суда, который удовлетворил ходатайство защиты, незаконным. Еще более немотивированным является изменение меры пресечения подсудимым с содержания под стражей на подписку о невыезде», - подчеркнул государственный обвинитель по делу Александр Юрченко.

Как напомнили в пресс-службе, в августе 2010 года прокуратурой Киева направлено в Шевченковский райсуд уголовное дело по обвинению ректора Киевской государственной академии водного транспорта в организации преступной группы. В ходе досудебного следствия собраны неопровержимые доказательства вины пяти членов ОПГ в содержании мест разврата, развращении и изнасиловании малолетних и несовершеннолетних, изготовлении и распространении порнографической продукции.

Как сообщал УНИАН, преступную группу, участники которой занимались развращением несовершеннолетних и изготовлением порнографической продукции, ГУБОП разоблачил в ноябре 2009 года.

Организовал и возглавил преступную группу профессор, ректор Киевской государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного.