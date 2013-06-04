Янукович в Сумах забил пенальти

В Украине необходимо готовить программу развития футбола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, находясь сегодня с рабочей поездкой в Сумской области.

“Нам нужны мотивации для детей. Для того чтобы дети занимались спортом, для них нужно создавать условия. Нам обязательно нужно готовить такую программу развития футбола в Украине. Такое решение уже есть, программа такая готовится”, - сказал Янукович.

Глава государство назвал Сумскую область одним из лидеров в развитии детского футбола.

“То, что она показывает пример другим регионам, безусловно, это также нужно отмечать. И мы будем благодарить за это и организаторов, и главное - детей”, - сказал Президент.

Глава государство осмотрел областное коммунальное заведение Сумского областного совета “Сумская областная детско-юношеская спортивная школа “Футбольный центр “Барса”.

Он пообщался с юными футболистами, подарил им 60 мячей, поставил на них автографы, сфотографировался на память. Президент также забил пенальти в ворота взрослого голкипера и пожелал детям стать чемпионами.

Справка УНИАН. Детский ФЦ “Барса” создан в мае 2012 года с целью популяризации детского футбола, привлечения детей и подростков к занятиям футболом, а также выявлению талантов в Сумской области для последующего перехода их в профессиональные футбольные клубы Украины и Европы.

На сегодняшний день в заведении занимается почти 800 детей, обучение в нем бесплатное.