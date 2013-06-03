В Сумах ограничат движение транспорта: завтра там будет Янукович

Во вторник, 4 июня, Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Сумскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, по предварительной информации, глава государства ознакомится с некоторыми социальными, культурными и спортивными объектами, в т.ч. с центром подготовки юных футболистов «Барса».

В связи с визитом Президента Украины в Сумах с 7.00 до 17.00 будет ограничено движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет касаться улиц: Кирова, Петропавловская, 20 лет Победы, Гагарина, Привокзальная, Героев Сталинграда, Леваневского, Металлургов, Чорновила, Ильинская (частично), Баумана, Белопольский путь, проспект Шевченко и площадь Театральная. Об ограничении движения пассажирского транспорта и маршрутных такси не сообщается.