Оппозиция требует изменить закон о ЦИК

Оппозиция настаивает на безотлагательном изменении закона о Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

“Мы четко заявляем, что в Украине должен быть немедленно изменен закон о ЦИК, изменен порядок формирования ЦИК - каждая фракция должна иметь по одному представителю в ЦИК и один представитель должен быть делегирован от внефракционных”, - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что такие изменения в ЦИК должны состояться перед выборами Президента Украины и “обеспечить честные выборы, а не фальсификацию выборов и сохранения этого Президента при власти, несмотря на то, что он проиграет эти выборы”.

Он сказал, что таково требование оппозиции.

По его словам, голосование по поводу новых членов ЦИК должно проходить после принятия такого закона.

Яценюк отметил, что вчерашнее представление Президента о смене председателя ЦИК и представление новой кандидатуры в ЦИК свидетельствует о том, что “в Администрации Виктора Януковича разрабатывается сценарий, как, проиграв выборы Президента Украины, остаться у власти”.

“В рамках этого сценария основная задача - это окончательный захват ЦИК. У них есть опыт 2004 года, когда народ Украины проголосовал против Виктора Януковича, но ЦИК признала его победителем на президентских выборах. Так в 2015 году не будет”, - заявил Яценюк.

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Как сообщалось, 3 июня Президент Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Владимира Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что являются предельным возрастом для госслужащих.

Также Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.