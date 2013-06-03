Алчевск поставил антирекорд явки избирателей
В Алчевске Луганской области на внеочередные выборах городского головы 2 июня проголосовали 22,34% избирателей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель городской избирательной комиссии Анатолий Тертычный.
По его словам, из 85 тыс. 374 избирателей, внесенных в списки для голосования, проголосовало 19072 избирателя.
Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы городского головы Алчевска проводились в связи с тем, что предыдущий мэр Владимир Чуб был избран народным депутатом и написал заявление о сложении полномочий.
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В бюллетенях для голосования было 6 кандидатов: первый заместитель городского головы г. Алчевска Владимир Косюга (Партия регионов); секретарь городского совета КПУ, депутат Алчевского городского совета Александр Бебешко (КПУ); доцент Донбасского техуниверситета, депутат Алчевского городского совета Николай Бойко (ПСПУ); предприниматель Валерий Филатов (партия "Гражданская позиция"); руководитель областной организации партии "УДАР" Виталий Серпокрылов; депутат Северодонецкого городского совета Михаил Васильченко ("Союз левых сил").