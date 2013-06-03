Перед самым закрытием участков в Алчевске разгорелся скандал

На заднем сидении припаркованного внедорожника наблюдатель партии «Удар» якобы обнаружила копии протоколов подсчета голосов с указанными процентами.

Возле автомобиля собралось большое количество людей, участвующих в выборах как со стороны Партии регионов, так и со стороны оппозиции. Собственник автомобиля, наблюдавший за голосованием на этом участке, отказался выходить или дать ключ для осмотра автомобиля, сообщает svsever.lg.ua.

Наблюдатели КИУ, которые находились на месте событий, подтверждают, что в автомобиле действительно лежали бумаги, похожие на листовки Владимира Косюги и на протоколы подсчета голосов, однако через тонированные стекла было плохо видно, что в этих бумагах в самом деле написано.

Всего 19072 избирателя (или 22,32% от включенных в список) приняли участие во внеочередных выборах городского головы Алчевска, которые состоялись 2 июня.

Для Луганской области это рекордно низкая активность избирателей (за исключением проведенных в 2011 году на Пасху выборов городского головы Зоринска).