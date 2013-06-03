КИУ: На выборах мэра Ялты зафиксировали грубые фальсификации

Как сообщает пресс-служба крымского отделения КИУ со ссылкой на своего главу Андрея Крисько, к 18.00 крайне низкая явка избирателей неожиданно выросла, хотя наблюдатели общественной организации не зафиксировали массового подвоза людей.

На некоторых участках за один час проголосовало в десять раз больше жителей, чем за предыдущий отрезок времени, отмечают в Комитете избирателей, сообщает Украинская правда.

Причем, этот всплеск электоральной активности сопровождался рядом показательных явлений, таких как удаление журналистов и наблюдателей с участков, выдача бюллетеня за избирателя неустановленным лицам, а также внесение членами комиссий каких-то записей в списки избирателей.

"Все это было квалифицировано как признаки одной системной фальсификации – вброса избирательных бюллетеней. И подтверждения не заставили себя долго ждать. На двух избирательных участках (в Ялте и в Гаспре) наблюдатели КО КИУ зафиксировали в урнах для голосования толстые пачки бюллетеней. Причем сразу после этого на одном из участков комиссия проголосовала за удаление наблюдателя с участка", - сообщил Крисько.

По информации Комитета избирателей, аномальная активность была отмечена практически повсеместно, что свидетельствует о массовом характере применения данной технологии. Кроме того, аналогичные случаи вброса пачек бюллетеней были зафиксированы на ряде участков и другими участниками избирательного процесса.