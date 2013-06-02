В УДАРе и ПР заявляют о провокациях на выборах в Ялте

Об этом сообщили в избирательном штабе кандидата от партии "УДАР" на должность Ялтинского городского головы Сергея Хворова, говорится на сайте партии.

В частности, на избирательном участке № 52 (пгт. Кореиз) неизвестный мужчина мешал представителю СМИ выполнять свои служебные обязанности, сообщает Украинская правда.

В момент, когда журналист вышла поговорить по мобильному телефону, человек пошел за ней и стал расспрашивать о том, с кем она общается и какую информацию передает. После этого неизвестный вылил на журналистку горячий кофе, который держал в руках. Члены комиссии вызвали милицию, а потерпевшая составила заявление. После приезда милиции оказалось, что у мужчины нет с собой никаких документов, удостоверяющих личность, однако правоохранители отпустили правонарушителя.

Кроме того, на участке № 49 (пгт. Гаспра) председатель комиссии запрещает наблюдателям и журналистам находиться в помещении для голосования. После регистрации она требует следить за процессом исключительно через окна в фойе, мотивируя свое решение тем, что на этом участке всегда был такой порядок работы в день голосования.

В то же время, Партия регионов также заявляет о провокации и давлении на избирательные участковые комиссии в Ялте.

Как сообщает пресс-служба ПР, в воскресенье в 11.31 председателю находящейся в Гурзуфе участковой избирательной комиссии № 11004 Инне Сипович поступило SMS-сообщение угрожающего характера.

Есть сведения, что угрозы поступали и в адрес членов ялтинской участковой избирательной комиссии № 11067, отмечают в партии.

Кроме того, нардеп от ПР Виталина Дзоз заявила о попытке провокации, организованной на выборах мэра Ялты при участии родственников одного из кандидатов.

На участке №11067 избиратель бросила в урну для бюллетеней бумагу с напечатанным текстом, процесс снимал на видео несовершеннолетний сын одного из кандидатов в мэры Ялты – Алексея Яковенко. Избирательница задержана, избирательная комиссия составила акт о правонарушении.

В то же время, начальник Ялтинского городского штаба Партии регионов Сергей Карнаух сообщил, что выборы мэра Ялты проходят без значительных нарушений, явка избирателей достаточно высокая.

"Голосование проходит спокойно, без значительных нарушений. На избирательных участках было несколько мелких инцидентов, организованных нашими оппонентами, но они, безусловно, не повлияют на результаты выборов", – заявил он.